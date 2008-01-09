Вінський збирає «клуб екс-міністрів»

При Міністерстві транспорту і зв`язку планується створити дорадчий орган з питань зв`язку та інформатизації – консультативну раду, до складу якої входитимуть колишні міністри та голови комітету зв`язку.

Передбачається, що до складу ради входитимуть лише ті колишні міністри та голови комітету, що обіймали цю посаду з моменту роботи Мінзв`язку УРСР, а в подальшому – Мінзв`язку і Держкомітету зв`язку та інформатизації України (1984-2004 роки).

Відповідне рішення обговорювалося у вівторок під час зустрічі міністра транспорту та зв`язку Йосипа Вінського з колишніми міністрами та головами комітету зв`язку.

"Перший раз за весь час нас зібрали усіх разом і дійсно прислухалися до нашої думки, що дуже важливо", - зауважили колишні міністри зв`язку.

Вони наголосили, що зустріч у даному форматі є дуже продуктивною, оскільки сприяє врахуванню накопиченого досвіду та сприятиме реальному розвитку галузі зв`язку та сфери інформатизації України як на короткостроковий, так і на довгостроковий періоди.

Під час зустрічі очільники галузі зв`язку обговорили нагальні питання розвитку сфери ІКТ та пошти, які є актуальними для всіх учасників ринку, йдеться у повідомленні прес-служба міністерства.

Серед окреслених питань: забезпечення стабільних умов роботи галузі, аспекти регуляторної політики, вдосконалення взаємодії центрального органу виконавчої влади та НКРЗ, питання приватизації "Укртелекому" тощо.

Особливу увагу учасники зустрічі зосередили на необхідності вироблення довгострокової стратегії розвитку галузі зв`язку та сфери інформатизації.

У зустрічі брали участь екс-міністри Володимир Делікатний, Олег Проживальський, Валерій Єфремов, Дмитро Худолій, Олег Шевчук, Микола Гончар та Олег Яценко.

Як відомо, у 2004 році Міністерство транспорту та Держкомітет зв`язку та інформатизації було реорганізовано в одне відомство.

Українська правда