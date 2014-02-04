Посол США попрощався з Росією

Про це він написав у ЖЖ в своєму "останньому блозі в якості посла".

"Мені шкода виїжджати з Росії. Я дуже люблю свою роботу. Для мене величезна честь представляти тут мою країну", - сказав Макфол.

Читайте такожПосол США в Росії заявив, що його країна підтримує демократію в Україні навіть усупереч думці російських урядовцівЗа його словами, за п'ять років роботи у відносинах США і Росії було дуже багато спільних досягнень - новий Договір про СНО, розширення Північної мережі поставок американським військовим в Афганістан, зростання торгового обороту між країнами, новий візовий режим.

Згадав посол США і про Україну - правда, в контексті труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам.

"Неправдиві заяви в російських ЗМІ про те, що США нібито хочуть розпалити в Росії революцію, а також про цілі зовнішньої політики США в цілому, зростання тиску на російське громадянське суспільство і незалежні ЗМІ, надання тимчасового притулку Едварду Сноудену і відмінності в наших оцінках причин і наслідків політичних змін на Близькому Сході і в Україні - ось лише деякі з проблем, над якими нам довелося працювати", - написав посол.

"Частина мене - в емоційному, інтелектуальному і духовному сенсі - назавжди залишиться в Росії. Так було до того, як я розпочав держслужбу. Так назавжди залишиться і після", - підсумував він.