Кличко наполягає на переговорах з Януковичем у присутності міжнародних посередників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо його сьогоднішніх переговорів з Президентом.

Читайте такожКличко: Янукович каже, що на прийняття Конституції-2004 знадобиться піврокуЗа словами Кличка, у нього складається враження, що Президент “перекладає всю ситуацію на парламент”.

“У парламенті ніхто вирішувати цю ситуацію не буде, всі вирішення заговорюються”, - додав депутат.

Він зазначив, що, на думку Президента, потрібно від декількох місяців до півроку на вирішення питання щодо внесення змін до Конституції. Водночас опозиція, зауважив Кличко, пропонує “проголосувати за акт повернення до Конституції 2004 року, і це можна вирішити за засідання”.

Крім того, Кличко висловив думку, що на підготовку до розгляду цього питання необхідно максимум тиждень.

Читайте такожКличко розповів про результати переговорів з Януковичем“Я впевнений, що ми це в силах зробити. Але, на жаль, на сьогоднішній день без рішення Президента фракція Партії регіонів давати голоси не буде”, - додав депутат.

Відповідаючи на питання, чи повідомляв йому Президент щось стосовно свого візиту до Сочі на відкриття зимової Олімпіади, Кличко сказав, що не спілкувався на цю тему з главою держави.

“Але я чув, що це розмова була Ганни Герман, яка казала, що після повернення з Олімпіади він буде розглядати. Тобто, йому потрібно порадитися з головою іншої держави? Якось дивно виглядає”, - сказав Кличко.

Також він висловив переконання, що всі переговори, які проводяться з Президентом, мають відбуватися у присутності міжнародних посередників.

“Щоб не було різних трактувань цих переговорів. Тому після переговорів виходимо, радники Президента говорять одне, опозиція - інше і суспільство вводять в оману”, - сказав депутат.

Своєю чергою лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що переговори лідерів фракцій щодо ухвалення змін до Конституції залишають безрезультатними.

“Не мають жодного сенсу, бо тут це питання не вирішується. Саме тому я особисто не піду зараз на 17-у годину до Рибака”, - сказав Тягнибок.

Він також вважає, що існує два основних варіанти внесення змін до Конституції.

“Ми запропонували чітко, є два варіанти: закон 4180, який був проголосований ще депутатським корпусом четвертого скликання, і зараз одне голосування в 300 голосів вирішує всю проблему. Або одне голосування конституційного акту”, - сказав депутат.

Крім того, Тягнибок зазначив, що вважає за необхідне повернутися до розгляду закону щодо звільнення від кримінальної відповідальності учасників Євромайдану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на засіданні ВР народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв наголосив на необхідності оголосити перерву у роботі парламенту, провести засідання всіх фракцій і відновити засідання після розробки плану дій парламенту.

За його словами, опозиція вимагає, аби парламент ухвалив конституційний акт щодо повернення до Основного Закону в редакції 2004 року.

Також опозиція вимагає ухвалити закон про амністію учасників акцій протесту, які притягуються до кримінальної відповідальності без умови про звільнення адмінбудівель і вулиць іншими протестувальниками.

Голова ВР Володимир Рибак закрив ранкове засідання близько 11.30. Він закликав керівників фракцій та представника позафракційних депутатів до свого кабінету для того, щоб “попрацювати й узгодити всі питання, які є на сьогоднішній день”.

Парламент розпочав роботу о 16.00 і близько 16.30 спікер закрив вечірнє засідання парламенту. Він оголосив, що перемовини, на які він запросив керівників фракцій, будуть продовжені о 17.00. Рибак пояснив, що переговори мають продовжуватися, аби голови фракцій на завтра на 10.00 вже мали певні напрацювання зі спірних питань.