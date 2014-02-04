Ще двох активістів з Грушевського відпустили під домашній арешт
19:55, 04 лютого 2014Політика
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Апеляційний суд Києва змінив двом затриманим на Грушевського запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт
Сьогодні Апеляційний суд Києва продовжив розгляд клопотань щодо зміни запобіжного заходу учасникам масових заворушень на вулиці Грушевського.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за результатами судових засідань 2 підозрюваним пом’якшено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, ще одного суд залишив за ґратами.
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«Загалом, на даний час із 64 підозрюваних у масових заворушеннях 26 осіб перебувають під вартою, 36 – відпущені під домашній арешт, з одного взято особисте зобов’язання, ще одним підозрюваним внесено заставу», - йдеться у повідомленні.
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