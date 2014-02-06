Янукович доручив Ставицькому контролювати енергопостачання в опалювальний сезон

Про це повідомляє прес-служба президента.

«Я отримав завдання постійно й особисто контролювати питання щодо енергопостачання та постачання тепла в оселі наших громадян в опалювальний сезон. Зараз у деяких областях у нас є стихійні лиха, але міністерство енергетики співпрацює з іншими виконавчими службами, і ми вирішуємо ці нагальні питання, навіть у тих областях, де деструктивно діють так звані опозиціонери, де створені так звані народні ради та виконкоми. Ми співпрацюємо з нашими органами виконавчої влади і стабільно постачаємо енергію і тепло в оселі наших громадян», - сказав Е.Ставицький після зустрічі з президентом.

Він також повідомив, що під час зустрічі з Главою держави обговорювалися практичні завдання міжурядової міждержавної україно-російської комісії щодо поглиблення співпраці в ядерній енергетиці.

«Я доповів Віктору Януковичу про зустріч, яка відбулася минулого тижня з моїм колегою паном Новаком, а також із керівником «Росатому» Сергієм Кірієнком. Від президента отримав усі необхідні доручення для того, щоб імплементувати всі положення угоди, яка була підписана 17 грудня 2013 року», - зазначив Е.Ставицький.