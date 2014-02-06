Палії автомобілів свідомо підвищували градус ненависті до влади - Захарченко

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Ті, хто підпалює автомобілі робили це свідомо. Вони у суспільстві підвищували градус ненависті. Влада в цьому не зацікавлена, - зазначив Захарченко, підкресливши, що зловмисники рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.

Одного з таких правопорушників вже затримали. Громадянин Грузії зараз перебуває під слідством. Його співучасники встановлюються. У МВС створена оперативна група, щоб якнайшвидше знайти винних, повідомляє прес-служба МВС.