Мітингувальники оточили урядовий квартал

Як передає кореспондент УНІАН, близько 3-4 тисяч мітингувальників оточили урядовий квартал по вулиці Інститутській, Грушевського та Маріїнського парку. Таким чином правоохоронці опинилися в кільці мітингувальників.

Зараз на вулицях Шовковичній, Садовій, Інститутській, Липській, Грушевського та Кріпосному провулку знаходиться більше тисячі правоохоронців, деякі з них мають при собі вогнепальну зброю.

Тим часом мітинг прихильників влади на площі Конституції перед Верховною Радою України продовжується.