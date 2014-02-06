Мітингувальники оточили урядовий квартал
11:13, 06 лютого 2014Політика
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Мітингувальники взяли в кільце урядовий квартал в Києві.
Мітингувальники оточують урядовий квартал / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, близько 3-4 тисяч мітингувальників оточили урядовий квартал по вулиці Інститутській, Грушевського та Маріїнського парку. Таким чином правоохоронці опинилися в кільці мітингувальників.
Зараз на вулицях Шовковичній, Садовій, Інститутській, Липській, Грушевського та Кріпосному провулку знаходиться більше тисячі правоохоронців, деякі з них мають при собі вогнепальну зброю.
Тим часом мітинг прихильників влади на площі Конституції перед Верховною Радою України продовжується.
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