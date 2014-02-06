Вечірнього і завтрашнього засідання ВР не буде - Рибак
12:37, 06 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закрив ранкове засідання ВР.
Рибак закрив засідання
Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що вечірнього засідання парламенту сьогодні не буде.
Також Рибак повідомив, що й завтра Верховна Рада не працюватиме в сесійній залі.
В той же час спікер зазначив, що наступного тижня буде проведено позачергове засідання парламенту в разі підготовки узгодженого законопроекту змін до Конституції України.
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