Вечірнього і завтрашнього засідання ВР не буде - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що вечірнього засідання парламенту сьогодні не буде.

Також Рибак повідомив, що й завтра Верховна Рада не працюватиме в сесійній залі.

В той же час спікер зазначив, що наступного тижня буде проведено позачергове засідання парламенту в разі підготовки узгодженого законопроекту змін до Конституції України.