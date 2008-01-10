Колесников пояснив, за що одержав орден

Народний депутат Борис Колесников, відповідаючи в ефірі 5-го каналу на запитання про його нагородження в грудні 2007 р. орденом "За заслуги", пояснив, що був нагороджений у зв`язку з 10-річчям фабрики "Конті", яку він заснував "з нуля". Принаймні, за його інформацією, так було записано в поданні Донецької обласної держадміністрації.

27 грудня Президент України Віктор Ющенко, коментуючи нагородження Б.Колесникова орденом "За заслуги" II ступеня (Указ 1162/2007), сказав, що один з лідерів Партії регіонів Борис Колесников зайняв конструктивну позицію, підтримавши демократичний спосіб виходу з парламентської кризи.