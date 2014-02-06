"Український фронт" не зносив пам'ятний хрест воїнам УПА в Харкові - Добкін

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав голова Харківської облорганізації Партії регіонів, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

“Український фронт” сьогодні зробить заяву в соціальних мережах. ВГС не має відношення до знесення хреста, однак підтримує очищення нашої землі від пам'яті про тих людей, кого ми вважаємо пособниками фашистів”, - сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 5 лютого невідомі спиляли зроблений із заліза у формі хреста пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії, встановлений у Молодіжному парку. Невідомі також відірвали табличку з написом «Українській повстанській армії», яка була розміщена під пам’ятним знаком.

Член «Спілку української молоді» Роман Черемський припустив, що цей «акти вандалізму» відбувся зі згоди місцевої влади і що до нього причетний Всеукраїнський громадський союз «Український фронт».

ВГС «Український фронт» було створено 1 лютого під час всеукраїнського зльоту керівників первинних організацій Партії регіонів, який проходив у Харкові. Символ «Українського фронту» - георгіївська стрічка. Голова Харківської облорганізації ПР Михайло Добкін, наголосив, що головними завданнями «Українського фронту» буде «прорив інформаційної блокади» для того, щоб він міг стати представником та виражати громадську думку. Громадський союз також домагатиметься своєї участі в переговорах між владою, опозицією та Майданом. Він також вимагає безумовного звільнення всіх захоплених адміністративних будівель, споруд, а також вулиць та площ без висунення будь-яких умов.