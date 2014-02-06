У Харкові спиляли пам’ятний хрест воїнам УПА

У Харкові невідомі спиляли зроблений із заліза у формі хреста пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії, що був встановлений у Молодіжному парку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив член «Спілку української молоді» Роман Черемський.

За його відомостями, пам’ятний хрест знищили ввечері вчора, 5 лютого.

«Видно, що спиляли болгаркою. Цей хрест стояв на честь загиблих героїв УПА. Раніше був камінь, потім поставили хрест, думали, що на хрест не підніметься рука, але ми помилялися», - сказав Черемський.

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Він додав, що невідомі також відірвали табличку з написом «Українській повстанській армії», яка була розміщена під пам’ятним знаком.

Черемський наголосив, що неподалік від місця злочину розташований районний відділ міліції, з вікон якого видно пам’ятний знак. Активіст висловив здивування, що ніхто з міліціонерів не бачив невідомих, які пиляли хрест.

Член «Спілки української молоді» припустив, що цей «акти вандалізму» відбувся зі згоди місцевої влади.

«Я думаю, що це з натирки місцевої влади. Ми знаємо, як ставиться Добкін (голова Харківської ОДА – УНІАН) до всього цього. Я за руку, звичайно, не ловив, але, думаю, що цей фонд (Всеукраїнський громадський союз «Український фронт» - УНІАН) почав активну свою діяльність із акту вандалізму», - сказав Черемський.

Він підкреслив, що пам’ятний знак у вигляді каменя воїнам УПА в Харкові буде відновлений, однак після того, як буде змінена влада.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Харкові Партія регіонів ініціювала створення всеукраїнського громадського союзу «Український фронт».

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Добкін наголосив, що головними завданнями «Українського фронту» буде «прорив інформаційної блокади» для того, щоб «Український фронт» міг стати представником та виражати громадську думку. Крім того, новий громадський союз домагатиметься своєї участі, як представника громадської думки, у переговорах між владою, опозицією та Майданом.

Добкін також наголосив, що «Український фронт» ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму, на який будуть винесені питання відміни депутатської недоторканності та скорочення кількості депутатів Верховної Ради України.

Добкін підкреслив, що крім усього «Український фронт» вимагає безумовного звільнення всіх захоплених адміністративних будівель та споруд, без висунення будь-яких умов звільнення вулиць та площ.

Він наголосив також, що для захисту адмінбудівель та звільнення вже захоплених споруд «Український фронт» ініціює створення народної гвардії.