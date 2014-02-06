ЗМІ опублікували фотографії ран Булатова після тортур

Про це він сказав на прес-конференції у Вільнюсі, яку транслює в Інтернеті один з литовських телеканалів.

Він зазначив, що не може нічого стверджувати, але те, що з ним відбувалося, наштовхнуло його на цю думку. Зокрема, Булатов сказав, що ті, хто його катував, говорили російською, протяжно, з так званим «російським акцентом». Також, за його словами, вони говорили про українців у третій особі і діяли дуже професійно. «Це мене наштовхнуло на думку, що це російський спецназ», - сказавБулатов.

Читайте такожУ Литві Булатов проведе експеримент з бородоюБулатов детально розповів про те, як його було викрадено і що з ним робили викрадачі.

За його словами, 22 січня він поїхав на своїй машині на зустрічі, на одній з яких його повідомили, що влада заарештовує всі його рахунки. Він поставив свою машину на стоянку і на таксі поїхав до банкомата, щоб зняти гроші. Булатов розповів, що біля банкомата він побачив понад десять чоловік спортивної зовнішності - так званих «тітушок».

«Все відбувалося в Києві, на перетині вулиць Закревського і Маяковського, я дістав удар у потилицю, мене підхопили і закинули в мікроавтобус», - розповів Булатов, додавши, що в автобусі ще кілька разів ударили по голові.

Читайте такожБулатов розповів подробиці його викраденняЗа його відчуттями, його більше години кудись везли. Він опинився в темній кімнаті, де було дерев'яне ліжко і відро. Булатов сказав, що йому наділи окуляри для плавання і заборонили їх знімати, а коли він їх знімав, то в кімнаті було темно. Його щодня били по голові і клали на обличчя мокру ганчірку, закривали носа, що призводило до того, що він захлинався.

Булатов говорить, що його били дуже професійно, як люди, які займалися східним єдиноборством.Булатов сказав, що одного разу він спробував зняти окуляри, щоб побачити своїх викрадачів, але дістав важкі удари. Тортури проводили весь час дві люди, але він чув за дверима й інші голоси.

Булатов розповів, що визначав дні за тим, як йому дають їжу. Також він висловив думку, що, судячи з вологості, приміщення, в якому його тримали, - бойлерна.

«Питання були одні і ті самі - били по-різному», - сказав Булатов.

Допити проводилися щодня, особливо викрадачів цікавило, хто фінансує Автомайдан. Зокрема, питали, скільки грошей дає американське посольство, і американський посол зокрема, Автомайдану і Булатову особисто, зазначив активіст.

Також цікавили деталі, пов'язані з поїздками Автомайдану в Межигір’я, а також до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, генпрокурора Віктора Пшонки, лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука. Причому, як стверджує Булатов, питань з приводу того, навіщо вони їхали до Медведчука, було більше, ніж щодо інших поїздок.

За його словами, всі розмови знімалися на відеокамеру. Він сказав, що з кожним днем тортури посилювалися.

«Це був дуже високий больовий поріг, і вони змушували говорити мене на камеру, що я американський шпигун, агент ЦРУ, і що весь цей Автомайдан оплачують американці», - сказавБулатов, додавши, що під тортурами він говорив це все.

За його словами, йому погрожували виколоти око, але натомість порізали щоку, після чого з неї кілька днів текла кров, також загрожували відрізати все вухо, але відрізали лише невелику частину, проте в той момент через біль він не відчував, скільки було відрізано. «Текла кров... вони змушені були підстеляти целофан», - сказав він.

Булатов розповів і про те, як його розпинали: поставили на коліна і прибили руки, після чого почали бити палицею. Саме після цих тортур, за словами Булатова, він просив своїх викрадачів убити його, оскільки він більше не міг терпіти.

Через деякий час - він навіть встиг заснути — йому наділи мішок на голову і кинули в машину, після цього повезли і викинули в лісі біля села Вишеньки, сказав активіст.

Булатову знадобилося хвилин 15, щоб дійти до першого будинку, але його не пустили, злякавшись крові. Він ходив між будинками, перш ніж знайшов тих, хто впустив його і дав подзвонити.

Він розповів, що друг, якому він зателефонував, не відразу повірив, що Булатов знайшовся. Люди, які пустили Булатова в дім, хотіли викликати міліцію, але він попросив цього не робити, переживаючи, що міліція у згоді з викрадачами. Після цього люди, які дозволили зателефонувати, попросили його почекати на вулиці. Булатов знову побрів по селу і набрів на людину, яка впізнала його і пустила в будинок. У будинку людина включила телевізор і Булатов побачив, що до нього їдуть друзі і журналісти.

Булатов розповів, що в клініці йому давали дуже багато ліків, оскільки, окрім фізичного болю, у нього були страшні видіння. Крім того, під час процедур з ним весь час був Віталій Кличко, який його дуже підтримував, зазначив активіст.

«Я хочу сказати, я не п'ю алкоголь, не курю, не вживаю наркотиків, і займаюся спортом... у мене гарна фізична підготовка, яка дала мені змогу пережити тортури і не замерзнути в лісі», - наголосивБулатов.

Також у ході прес-конференції він висловив вдячність всім, хто був допоміг організувати його поїздку і лікування в Литві.

Булатов також висловив подяку лікарям, які його сьогодні лікують у Вільнюській клініці.

Як повідомляв УНІАН, Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки «Борис».

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини". Крім того, Булатова було оголошено в розшук і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 УК) як підозрюваний.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність якихось перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.