Генпрокуратура проситиме чотири роки ув'язнення обвинуваченим у побитті Чорновол

Генеральна прокуратура України (ГПУ) буде просити чотири роки позбавлення волі обвинуваченим у побитті журналістки Тетяни Чорновол. Про це заявив заступник генерального прокурора України Роман Андрєєв на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"За цими статтями максимальне покарання - чотири роки позбавлення волі... Я думаю, що ми будемо орієнтувати суд на таке покарання", - заявив Андрєєв.

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За його словами, підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 296 і ч.1 ст. 122.

Заступник генпрокурора зазначив, що двох підозрюваних заарештовано, зокрема Романа Залюбовського та Сергія Котенко. Третього підозрюваного Андрій Зінченко на сьогоднішній день затримано у Москві. Зараз вирішується питання про його екстрадицію. Ще двоє підозрюваних слідством не встановлені.