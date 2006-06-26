На Козацьких могилах побилася рівненська влада - теперішня і колишня

Бійкою ознаменувалося святкування 355-ї річниці битви під Берестечком. Про це пише газета "Рівне вечірній". Після панахиди на Козацьких могилах у Свято-Георгієвському монастирі прихильники колишнього губернатора Василя Червонія та активісти ВО «Свобода» з Олегом Тягнибоком вирішили прорватися на імпровізовану сцену для виступу. На заваді їм стали бійці підрозділу міліції. За кілька хвилин у сутичці особисто зіткнулися голова обласної ради Олександр Данильчук та депутат обласної ради, член фракції УНП Василь Червоній. Серед відомих осіб у конфліктній ситуації були помічені також голова облдержадміністрації Віктор Матчук, голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок, його однопартієць Богдан Бенюк, депутат міської ради Юрій Ширко. У ранковій програмі ВВС було сказано, що "голова рівненської облради Олександр Данильчук за свідченнями очевидців кілька разів вдарив екс- губернатора Червонія, який намагався пройти до сцени і йому не давали сказати слово".

«Я знаходився біля Червонія, отож можу з впевненістю сказати, що ні голова обласної ради Данильчук не бив Василя Михайловича ногами на Козацьких Могилах, ні «Беркут» жодних заходів фізичного впливу до нього не застосовував» — заявив кореспонденту «РВ» начальник Радивилівського райвідділу міліції та депутат районної ради Віталій Чубаєвський і назвав повідомлення про побиття екс-голови РОДА політичною провокацією. А ось бабусі Червонія, намагаючись протиснутися до сцени, міліцейський кашкет начальнику райвідділу міліції таки збили.

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