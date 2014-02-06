Янукович візьме участь у відкритті Олімпійських ігор в Сочі
18:45, 06 лютого 2014Політика
0 0
У прес-службі Президента повідомили, що 6-7 лютого Віктор Янукович відвідає Російську Федерацію з робочим візитом
Янукович відправився в Сочі
6-7 лютого Президент України Віктор Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Читайте такожЯнукович зустрінеться з Путіним у Сочі
Програмою візиту передбачено участь глави держави в урочистій церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2014 року у місті Сочі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter