Польща прийняла на лікування активістів Євромайдану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського МЗС.

"Керуючись гуманітарними мотивами, Польща запросила на лікування чотирьох громадян України, котрі постраждали в результаті сутичок, що сталися в Києві у січні цього року. У четвер, 6 лютого, вони приїхали до нашої країни", - йдеться у повідомлені.

Українці будуть лікуватися у лікарні Міністерства внутрішніх справ Польщі.

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"Польща готова ще прийняти постраждалих під час акцій в Україні. Лікування у Польщі постраждалих з України є можливим завдяки співпраці Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я", - відзначила прес-служба.

МЗС Польщі в оприлюдненому сьогодні повідомлені також вчергове закликало учасників протистояння в Україні утриматися від насильства та знайти компроміс для вирішення нинішньої політичної кризи.