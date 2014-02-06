В Українському домі вибухівки не було – комендант
23:42, 06 лютого 2014Політика
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Предмет в Українському домі, який вважався другою вибухівкою на Майдані, не містив у собі вибухової речовини.
Предмет в Українському домі не містив у собі вибухової речовини
Про це "Українській правді" заявив комендант Майдану Юрій Левченко.
"Це був просто муляж", - заявив він.
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Раніше повідомлялося, що вибуховий пристрій у четвер принесли не лише в Будинок профспілок, але й в Український дім.
2 людини постраждали внаслідок вибуху 6 лютого в Будинку профспілок.
Вибухівку підкинули близько 9:00 під виглядом ліків.
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