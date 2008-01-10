Ющенко «виграв подачу» Сацюка

Окружний адміністративний суд Києва призупинив провадження у справі за позовом колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу у середу було проголошено колегією суддів Окружного адмінсуду, який розпочав розгляд адміністративного позову В.САЦЮКА по суті.

Позов стосувався позбавлення В.САЦЮКА військового звання генерал-майора до завершення розслідування кримінальної справи за фактом надання ним неправдивих біографічних даних, яке потягнуло за собою присвоєння цього військового звання та отримання у зв’язку з цим заробітної плати.

Таким чином, суд задовольнив клопотання представника в суді з боку відповідача.

Крім того, в ході судового засідання адвокат В.САЦЮКА Віктор ПЕТРУНЕНКО наголошував на тому, що глава держави повинен був оскаржити присвоєння В.САЦЮКУ звання генерал-майора, яке було надано йому тодішнім Президентом Леонідом КУЧМОЮ у судовому порядку, а не скасовувати указ свого попередника власноруч.

Також В.ПЕТРУНЕНКО наголосив на тому, що відповідно до дисциплінарного військового статуту, офіцери вищого командного складу не можуть бути позбавлені звання будь-ким, за винятком, якщо вони були засуджені судом за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину і позбавлені рішенням суду військового звання.

Також під час судового засідання учасникам судового процесу було зачитано постанову прокуратури про відновлення розслідування кримінальної справи щодо В.САЦЮКА.

У свою чергу, у зв’язку з цим В.ПЕТРУНЕНКО зазначив, що раніше йому як адвокату В.САЦЮКА не було надано цієї постанови і він не мав змоги з нею ознайомитися. Він вважає її безпідставною і буде оскаржувати в судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, В.САЦЮК обіймав посаду першого заступника голови СБУ з квітня по грудень 2004 року.

Кримінальну справу стосовно В.САЦЮКА було порушено влітку 2005 року Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України за частиною 3 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), частиною 2 статті 366 (службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки) і частиною 3 статті 358 (використання явно підробленого документа) Кримінального кодексу України. У справі було винесено постанову про залучення його як обвинуваченого за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

1 березня 2007 року т.в.о. керівника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявив журналістам, що НЦБ зняло з міжнародного розшуку колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА, оскільки справа щодо нього закрита.

29 жовтня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким скасував указ свого попередника Л.КУЧМИ про присвоєння В.САЦЮКУ військового звання генерал-майора.

6 листопада Генпрокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінальної справи стосовно В.САЦЮКА, порушеної за фактами незаконного присвоєння йому військових звань, використання диплома про вищу освіту та отримання у зв’язку з цим заробітної плати. Провадження досудового слідства у справі доручено військовій прокуратурі Центрального регіону України.