ПР не подаватиме свої пропозиції щодо змін до Конституції

Про це йдеться у розміщеному на сайті парламенту повідомленні прес-служби Апарату Верховної Ради.

Відзначається, що, відповідно до домовленостей керівників депутатських фракцій, за дорученням голови ВР Володимира Рибака, 7 лютого о 15.00 відбулася організаційна нарада уповноважених представників фракцій з опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України.

Читайте такожЛавринович: Прийняти акт про повернення Конституції 2004 нереальноЗа результатами цієї наради було погоджено графік опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України, а також щодо подання депутатськими фракціями своїх пропозицій до 9 лютого, які будуть зведені у порівняльну таблицю.

Чергова нарада уповноважених представників депутатських фракцій, яка розгляне ці пропозиції, має відбутися 10 лютого.

Читайте такожРада планує підготувати зміни до Конституції до 1 березняВодночас у повідомленні сказано, що представник фракції Партії регіонів Михайло Чечетов наголосив, що його фракція не вноситиме свій варіант змін. Він додав, що вони готові розглянути узгоджені пропозиції, внесені іншими фракціями.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Рибак заявив, що наступного тижня може відбутися позачергове засідання ВР, якщо буде підготовлено узгоджений законопроект змін до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, на внесенні змін до Конституції наполягали опозиційні фракції, зокрема, вони пропонували, аби парламент ухвалив конституційний акт щодо повернення до Основного Закону в редакції 2004 року.