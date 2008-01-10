Програма Тимошенко ще не дійшла до Ющенка

На даний момент програма діяльності уряду ще не надходила до Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Олександр ШЛАПАК на брифінгу для преси.

Водночас, він зауважив, що на зустрічі Президента та прем’єр-міністра обговорювалась ця програма і прем’єр пообіцяла надіслати її найближчим часом.

За словами О.ШЛАПАКА, у Секретаріаті очікують програму діяльності уряду з хвилини на хвилину, і одразу почнуть роботу над нею.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні уряд прийняв Програму діяльності Кабінету міністрів за основу. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила протягом доби її доопрацювати та направити до Секретаріату Президента.