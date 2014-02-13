Лавров: спроби визначити за Україну, її майбутнє - безперспективні

"Абсолютно безперспективними виглядають потуги вирішити за громадян України, яким має бути майбутнє держави, і навіть - хто персонально буде входити в уряд. Подібна "соціальна інженерія" незмінно дає вельми плачевні результати", - написав Він у статті для газети "Комерсант".

На його думку, яскравим прикладом наслідків зовнішнього втручання є події в Іраку, Афганістані, Лівії, де спостерігається розгул тероризму і беззаконня. "І немає ніяких підстав вважати, що "експорт революції" в Європі обернеться чимось більш позитивним", - додав міністр.

Глава російського МЗС також упевнений, що спроба визначити за Україну вектор її розвитку - на Захід чи на Схід - в будь-якому разі закінчиться невдачею через поглядів самих українців.

"Очевидне підтвердження цієї думки - діяльність команди президента Віктора Ющенка. Власне, сама "фактура" українського суспільства не дозволяє йому однозначно "відхилитися в ту або іншу сторону", - пише Лавров.

Мітинги в Україні розпочалися в листопаді 2013 року, коли Кабмін оголосив про паузу в процесі євроінтеграції. У Києві 19 січня сталися сутички з правоохоронцями, в результаті заворушень загинули три особи. Опозиція зажадала відставки уряду і продовження євроінтеграції. Президент 28 січня прийняв відставку прем'єра і Кабміну.

Прихильники української опозиції заявляють, що Росія втручається в справи країни і перешкоджає їй розвиватися в західному напрямку. Президент Росії Володимир Путін і МЗС РФ неодноразово відкидали ці звинувачення, а Лавров, у свою чергу, застерігав ЄС і США від втручання у політичну кризу в Україні.

За матеріалами РІА Новости