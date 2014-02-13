У Кабміні нагадали, що Конституція-2004 поверне недоліки розподілу повноважень гілок влади

Про це у своїй статті для interfax.com.ua пише в.о. міністра юстиції Олена Лукаш.

На її думку, опозиціонери вводять в оману своїх прихильників, коли стверджують, що повернення до Конституції-2004 приведе до «перезавантаження влади» внаслідок проведення дострокових виборів парламенту і президента.

До того ж, за словами в.о. міністра юстиції, та версія Основного закону була написана з урахуванням пропорційної системи виборів у Ради, в той час, як зараз в Україні діє мажоритарно-пропорційна виборча система.

У статті Лукаш підкреслює, що від багатьох норм Конституції-2004 Україна відмовилася за рекомендаціями Венеціанської комісії та ПАРЄ.

«ПАРЄ регулярно зверталася до питання імперативного мандату народного депутата, введеного конституційними змінами 2004 року і закликала до їх перегляду як не відповідають принципам демократії і верховенства права і неприйнятних в демократичній державі», - зазначила Лукаш.

Нагадаємо, що норму про імперативний мандат, яка передбачала обов'язкове членство депутата Ради в партії, а також позбавлення мандата у разі зміни фракційної приналежності, політичні аналітики тоді називали «формою політичного рабства».

Читайте такожНорми Конституції-2004 були розкритиковані у Європі - ЛукашЗа рекомендаціями зарубіжних інституцій Україна розширила повноваження суддівського самоврядування, в той час як повернення до Конституції-2004 ці повноваження суттєво звужує і передає їх президенту і парламенту.

«В Конституції-2004 при обранні суддів Конституційного Суду України зникають права органів суддівського самоврядування. З'їзд суддів вже не буде мати права делегувати своїх представників до Конституційного Суду. Такі права залишаться виключно у Президента і Верховної Ради. Як на це відреагує Венеціанська комісія, яка послідовно виступає за розширення прав суддівського самоврядування? Хто розповів громадянам про перерозподіл функцій між суддівським співтовариством і парламентом і Президентом?», - пише Лукаш.

Застерігає вона і від надмірного розширення повноважень прокуратури, які були у версії Конституції-2004. На думку Лукаш, ініціатори повернення до цього тексту не говорять своїм прихильникам про такий поворот подій у разі реалізації їх плану, а Майдан навряд чи підтримає розширення повноважень прокуратури.

«В Конституції-2004 йдеться про повернення прокуратурі функцій нагляду за дотриманням законів. Прокурорський нагляд. Підкреслюю, у разі ухвалення змін у Конституцію України у редакції 2004 року прокуратурі будуть автоматично повернуті повноваження щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, законів з цих питань органами виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами. Чи чули ви про підтримку таких новацій з трибун Майдану або Парламенту? Чому ініціатори ідеї Конституції-2004 сором'язливо обходять цю тему? Чому міжнародні експерти застерігають український політикум від повернення в повному обсязі прокурорського нагляду?», - задає питання Лукаш.

Вона наводить ще великий перелік спірних моментів, які завжди викликали критику з боку європейських структур і нагадує, що від більшості старих норм Конституції-2004 Україна відмовилася, виконуючи рекомендації Венеціанської комісії та ПАРЄ.