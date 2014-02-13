В опозиції назвали провокацією вимоги влади звільнити адмінбудівлі в Києві

Будь-які умови влади під час виконання закону про амністію – провокація, націлена на зрив розв‘язання кризи.

Про це заявив керівник Центрального штабу партії "Батьківщина" Олександр Турчинов під час спільної прес-конференції з головою Політради ВО "Батьківщина" та фракції "Батьківщина" Арсенієм Яценюком, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Заяви прокурора Києва стосовно того, що Майдан повинен виконати якісь умови та звільнити всі вулиці і адмінбудівлі для того, щоб режим випустив заручників, які перебувають сьогодні під вартою, – провокація", - сказав він.

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Турчинов нагадав, що проголосувавши закон про амністію, влада "не розв‘язала головного питання, через яке стоїть Майдан".

"Разом з тим те, що на вимогу Майдану влада протягом останнього тижня почала активно звільняти з-під варти заручників, - це позитивний процес", - додав він.

За його словами, влада ігнорує зміст закону, "який вони самі проголосували своєю ж більшістю".

"Більше того, ми вважаємо подібні заяви провокацією влади, мета якої зірвати мирне врегулювання кризи", - резюмував він.