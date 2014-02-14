Бійці ВВ поховалися за автомобілі під час ходи Самооборони Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, зазвичай бійці Внутрішніх військ несуть варту перед вантажними автомобілями на прилеглих до Інститутської вулицях - Липській, Шовковичній, Садовій. Коли ж прямувала колона самооборони, бійці зайшли за автомобілі.

Учасники ходи Самооборони привітали бійців ВВ стукотом палиць об щити.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого кілька тисяч членів Самооборони Майдану пікетували Генеральну прокуратуру, вимагаючи закриття кримінальних справ проти своїх активістів.