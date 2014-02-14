Янукович сподівається, що Майдан виконає умови закону про амністію

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу, яке транслював сьогодні телеканал «Інтер».

Янукович наголосив, що сьогодні судова система, органи прокуратури, правоохоронні органи, слідчі органи працюють над виконанням цього закону. «Тобто йде звільнення людей, я також звертався через свої можливості, різні можливості, і до мітингувальників, і, безумовно, до правоохоронної системи з тим, щоб якомога скоріше ми відкрили шлях до реалізації цього закону. Як це буде реалізовано, ми побачимо вже в найближчі дні. Але в мене є переконання, що переможе здоровий глузд», - заявив Президент.

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Глава держави підкреслив, що для нього на сьогодні немає нічого важливішого, ніж встановлення миру в Україні. «Я не хочу, щоб це продовжувалось. Про це говорять люди, врешті-решт, сьогодні про що люди більш за все думають? Встановити мир, і друге - розпочати нормальне життя», - сказав Янукович.

На його думку, далі вже можна вести мову про робочі місця, розвиток економіки, який дасть можливість піднімати соціальні стандарти, пенсії. «Це головне, що ми повинні робити. Для нас всі ці фактори, такі як оновлення взаємних стратегічних відносин з нашими партнерами, далі - встановлення громадського миру і порядку в Україні, і третє - це суспільний розвиток України - ці три питання вони є невід'ємні складові, до яких ми повинні прийти», - сказав Янукович.