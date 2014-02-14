Янукович: У влади є сили, щоб поставити на місце будь-кого, але ми не хочемо жертв

Про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу, яке транслював сьогодні телеканал «Інтер».

Говорячи про економічну ситуацію в Україні, Янукович задав риторичне питання: «Чому сьогодні, наприклад, все зупинилося? Тому, що побачили, що спокою немає, побачили, що немає стабільності» - зауважив він. За його словами, саме тому він сьогодні закликає всіх до компромісу: «ціна боротьби за владу не повинна бути такою високою».

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«Не можна боротися за владу ціною погіршення людей, чи, не дай Боже, ціною крові. От про це йде мова. Тому політики, всі політики, повинні розуміти кожен з політиків, свій рівень відповідальності. І коли йдуть заклики до непримиренної боротьби, озброюватись, захоплювати і так далі, радикальні. Я вам скажу, що це небезпечно. В нас достатньо сил для того, щоб поставити на місце будь-кого, але ми не хочемо, щоб при цьому постраждали невинні люди. Тому ми підходимо до цих питань дуже-дуже зважено. Дуже обережно», - наголосив Янукович.

"За це можна критикувати також, але ми повинні завжди спиратись на те, що у людей є розум і є мудрість українського народу. І ми повинні зробити все, бути впевнені в тому, що ми зробили все для того, щоб не допустити насильства і кровопролиття", - додав він.