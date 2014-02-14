Янукович: Ми повині зробити все, щоб утриматись від радикалізму

Про це він сказав у інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу.

"Ми повинні зробити все, щоб утриматися від радикалізму", - зазаначив Янукович, підкресливши, що повинна бути межа, яку ні політики, ні протестувальники не повинні переходити.

Він також зазаначив, що його "штовхають до різних способів вирішення ситуації", яка склалася у країні.

"Я хочу зберегти державу і відновити стабільність... розвиток країни - це моя мета", - зазначив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ефірі українських телеканалів транслюватиметься інтерв'ю Президента України Віктора Януковича журналісту Віталію Коротичу.