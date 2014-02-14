Янукович: Ми повині зробити все, щоб утриматись від радикалізму
20:59, 14 лютого 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович вважає, що влада повинна зробити все, що в її силах, аби не допустити радикалізаціії.
Янукович: Ми повині зробити все, щоб утриматись від радикалізму
Про це він сказав у інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу.
"Ми повинні зробити все, щоб утриматися від радикалізму", - зазаначив Янукович, підкресливши, що повинна бути межа, яку ні політики, ні протестувальники не повинні переходити.
Він також зазаначив, що його "штовхають до різних способів вирішення ситуації", яка склалася у країні.
"Я хочу зберегти державу і відновити стабільність... розвиток країни - це моя мета", - зазначив Янукович.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ефірі українських телеканалів транслюватиметься інтерв'ю Президента України Віктора Януковича журналісту Віталію Коротичу.
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