Євросоюз поки що не готовий надати Україні перспективу членства - Баррозу

"Позиція європейського союзу та країн-членів - просуватися крок за кроком. Ми не виключаємо цю мету, повноправне членство в Євросоюзі, але на цьому етапі те, що ми запропонували Україні, зокрема тому, що Україна не готова до вступу в Євросоюз - це політична асоціація та економічна інтеграція", - сказав Баррозу в п'ятницю, 14 лютого, виступаючи в Лондонській школі економіки.

"На даний момент ми з реалістичної точки зору не можемо надати перспективу членства Україні та іншим країнам у найближчому майбутньому. Ще не час, але ми не виключаємо цю перспективу", - заявив глава Єврокомісії.

Нагадаємо, 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів на чолі з Миколою Азаровим прийняв рішення про відмову від підписання угоди. Президент Віктор Янукович пояснив таке рішення сильним тиском російської сторони.