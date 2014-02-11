ЗМІ: Клюєв провів зустріч з Тимошенко у Харкові

Про це повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на джерело в керівництві однієї з опозиційних фракцій.

Як стверджує джерело, предметом переговорів став пошук спільного виходу з нинішньої ситуації і об'єднання зусиль ПР і "Батьківщини" в Раді.

Читайте такожЗМІ: Опозиція не може домовитися з приводу повноважень президента у новій Конституції Офіційно цю інформацію в "Батьківщині" не коментують, а джерело, близьке до голови АП, назвало її "дивною". Не мають інформації і в керівництві фракції ПР.

"У мене немає інформації про можливе створення широкої коаліції ПР і "Батьківщини" та призначення Арсенія Яценюка прем'єром. Пропозиція, яка пролунала від президента, актуальна для Арсенія Петровича тільки в тому разі, якщо він публічно відмежується від опозиції, від своєї програми і погодиться виконувати програму президента. Щоб іншим представникам опозиції отримати міністерські портфелі, їхнім фракціям потрібно офіційно перейти у парламентську більшість. Тоді це питання може хоч якось обговорюватися", - сказав перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.