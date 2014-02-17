На лікування до Польщі вже виїхали 10 євромайданівців

Про це на своїй сторінці в Twitter повіомив прес-секретар МЗС Польщі Марцин Войцеховський, пише Українська правда.

За його словами, напередодні до Варшави вилетіли ще три активіста Майдану.

Войцеховський повідомив, що всі активісти почуваються добре.

Разом з тим лікар Ольга Богомолець на своїй сторіці у Facebook повідомила інформацію про умови реабілітації поранених в Україні та за кордоном.

"На реабілітацію за кордоном ми за попереднім узгодженням з посольствами, можливості яких обмежені - відбираємо лише тих постраждалих, яким не може бути надана відповідна допомога в Україні. А саме - протезування видалених очей, рук, тяжкі травми головного мозку, якщо постраждалі транспортабельні", - зазначила лікар.

Постраждалі зі струсами мозку, гематомами, забійними ранами, переломами та інше, яким для видужання потрібен лише час і медичне забезпечення, проходять лікування в Украіні.

"Якщо постраждалі знаходяться під підпискою про невиїзд - лікування за кордоном не може бути забезпечено посольствами, але постраждалі можуть направити інформацію про себе і, як тільки заборона на виїзд буде знята, інформація про їх потреби буде передана посольствам", -зазначила Богомолець.

За її словами, у більшості країн українська діаспора приймає активну участь у реабілітації постраждалих, "і власне вона приймає кінцеве рішення про її бажання і можливість персональної фінансової допомоги постраждалим".

"Центр приймає інформацію про всіх поранених на Майданах України і вносить ії в відповідний реєстр. Контакт для зв'язку (063-2330303) або пошта info@bogomolets.com", - зазначила лікар.