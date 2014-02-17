Канада виділить гроші на лікування постраждалих українських активістів

Канада виділить кошти на медичну допомогу постраждалим під час акцій протесту в Україні.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному фонді “Відродження” відповідну благодійну програму “Гуманітарна солідарність” започаткували письменники Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Курков та екс-міністр охорони здоров’я Василь Князевич.

Супровід ініціативи здійснює фонд “Відродження”.

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За інформацією прес-служби МЗС Канади, міністр Джон Берд заявив, що Канада профінансує закупівлю медикаментів і медичного обладнання в Україні. “Ці кошти гарантуватимуть надання медичної допомоги мужнім активістам, що зазнали поранень під час виступів на підтримку демократії”, – сказав Берд. “Канада рішуче підтримує український народ у його боротьбі за вільну і демократичну Україну”, – наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ Канади заявив: “Канада і міжнародне співтовариство очікують, що українська влада поважатиме й захищатиме права всіх українців, у тому числі право вільно висловлювати свою думку. Ми закликаємо українську владу працювати з опозицією та протестувальниками, щоб задовольнити законні прагнення українського народу до справжньої демократії, а також вимоги щодо повної амністії для протестувальників”.