Кабмін пропонує парламенту 30 питань для розгляду цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Владислав Забарський під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і голів комітетів ВР.

За його словами, більшість законопроектів пропонується на розгляд парламенту не вперше. Ці документи, уточнив Забарський, стосуються вирішення питань розвитку інфраструктури, державної регуляторної політики, покращення умов ведення бізнесу, вирішення питань соціальної сфери, удосконалення податкової політики тощо.

Міністр додав, що уряд сподівається на плідну законодавчу роботу народних депутатів цього тижня.