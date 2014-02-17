На вулиці Грушевського відновили пішохідний рух
За словами правоохоронців, у бік Кабінету міністрів пропускають цивільних осіб, якщо ті не мають при собі палиць, шоломів тощо.
Пішоходний рух вулицею Грушевського відновлено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляють бійці Внутрішніх військ МВС, які стоять в очепленні на вулиці Грушевського.
У розмовах з журналістами вони стверджують, що пропускають цивільних осіб у бік Кабінету міністрів, якщо ті не мають при собі палиць, шоломів тощо.
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Разом з тим, міліціонери зазначають, що не отримували наказ зняти очеплення вулиці Грушевського, оскільки мітингувальники також не припинили блокування і не розібрали свої барикади.
З боку мітингувальників у барикадах облаштовано прохід завширшки близько 3 м, огороджений вздовж мішками з піском. Також у разі необхідності мітингувальники можуть повністю перекрити прохід по вулиці Грушевського металевими воротами, які вони спорудили напередодні.
Фотогалерея "На Грушевского протестующие установили ворота"