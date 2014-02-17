На вулиці Грушевського відновили пішохідний рух

Пішоходний рух вулицею Грушевського відновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляють бійці Внутрішніх військ МВС, які стоять в очепленні на вулиці Грушевського.

У розмовах з журналістами вони стверджують, що пропускають цивільних осіб у бік Кабінету міністрів, якщо ті не мають при собі палиць, шоломів тощо.

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Разом з тим, міліціонери зазначають, що не отримували наказ зняти очеплення вулиці Грушевського, оскільки мітингувальники також не припинили блокування і не розібрали свої барикади.

З боку мітингувальників у барикадах облаштовано прохід завширшки близько 3 м, огороджений вздовж мішками з піском. Також у разі необхідності мітингувальники можуть повністю перекрити прохід по вулиці Грушевського металевими воротами, які вони спорудили напередодні.

Фотогалерея "На Грушевского протестующие установили ворота"