Донецький губернатор вважає, що зміна уряду "навряд чи щось змінить"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Говорячи про новий можливий склад Кабінету міністрів України, губернатор підкреслив, що на даний час важливішим є прийняття політичних домовленостей між усіма політичними силами в країні, а не сам склад уряду і кандидатура прем'єр-міністра.

«Боюся, що не з цього треба починати ... Я маю на увазі, що просто зміна уряду навряд чи щось змінить, - пояснив Шишацький. - У першу чергу потрібні зрозумілі політичні домовленості усіх з усіма як усередині, так і поза Україною. І, в разі успішної політичної домовленості на заході і сході всередині України успішно може працювати уряд».

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду покладені на першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.