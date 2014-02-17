Кличко розказав, якому саме уряду ЄС може надати фіндопомогу

Про це на брифінгу у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив лідер ”УДАРу” Віталій Кличко, повідомляє прес-служба партії.

”Більше години ми говорили з Ангелою Меркель про ситуацію в Україні, про гостру кризу, яку сьогодні обговорює вся Європа. Я задоволений ходом переговорів і сподіваюся на підтримку Німеччини і роль бундесканцлера в цьому дуже важлива”, - зауважив Кличко.

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Зокрема, йшлося на зустрічі з Меркель і про допомогу Україні, яку готова надати Європа. ”Ця допомога, втім, може бути надана не уряду Януковича, а технічному уряду, який матиме довіру людей, і який почне втілювати реформи в країні”, - підкреслив Кличко.