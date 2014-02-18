У Німеччині Яценюк і Кличко зустрілися з Булатовим
03:14, 18 лютого 2014Політика
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Напередодні відльоту з Берліна лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк і лідер Удару Віталій Кличко поспілкувалися з лідером Автомайдану Дмитром Булатовим, який перебуває в Німеччині
У Німеччині Яценюк і Кличко зустрілися з Булатовим
Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".
"Спасибі Віталію Кличку і Яценюку, які знайшли можливість зустрітися зі мною. В першу чергу вони запитували про моє здоров'я. Приємно, коли люди думають про людей", - написав Булатов у своєму Facebook.
Нагадаємо, Дмитро Булатов, який зник в кінці січня і через більш ніж тиждень знайшовся побитим невідомими, спочатку проходив лікування в одній з приватних клінік Києва, потім був перевезений до Литви, а зараз перебуває в Німеччині.
В Україні Булатова міліція підозрює в організації масових заворушень.
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