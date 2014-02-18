У Німеччині Яценюк і Кличко зустрілися з Булатовим

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Спасибі Віталію Кличку і Яценюку, які знайшли можливість зустрітися зі мною. В першу чергу вони запитували про моє здоров'я. Приємно, коли люди думають про людей", - написав Булатов у своєму Facebook.

Нагадаємо, Дмитро Булатов, який зник в кінці січня і через більш ніж тиждень знайшовся побитим невідомими, спочатку проходив лікування в одній з приватних клінік Києва, потім був перевезений до Литви, а зараз перебуває в Німеччині.

В Україні Булатова міліція підозрює в організації масових заворушень.