Квасневський прогнозує кризу в Україні до 2015 року

Колишній Президент Польщі, учасник спеціальної місії Європейського парламенту в Україні Олександр Квасневський прогнозує політичну кризу в Україні до наступних президентських виборів, що мають відбутися на початку 2015 року, через неготовність нинішнього глави держави Віктора Януковича до компромісу.

Про це Квасневський сказав у понеділок ввечері у Берліні на спеціальній зустрічі, організованій Посольством Польщі в Німеччині, передає польське інформагентство РАР.

"Янукович не готовий до компромісу, оскільки усвідомлює, що його частиною мала б бути його відставка, а це з його точки зору є неприйнятним", - сказав польський політик.

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Квасневський зазначив, що досягнення компромісу ускладнює наявність трьох сторін конфлікту: влади, опозиції та представників громадянського суспільства.

"Ситуація може легко вийти з-під контролю, ми спостерігаємо щоразу більший радикалізм та дезінтеграцію структур влади", - зазначив він.

На думку екс-Президента Польщі, Янукович хоче, у першу чергу, виграти наступні вибори глави держави, але водночас усвідомлює можливість програшу.

"Припускаю, що до виборів 2015 року будемо мати справу з перманентною кризою, а добрі та погані новини будуть переплітатися без жодної істотної зміни ситуації", - сказав Квасневський.