Мітингувальники все одно прорвуться до Ради - депутат

Про це у вівторок, 18 лютого, заявив народний депутат («Батьківщина») Сергій Соболєв.

«Якщо міліція добром не дасть людям пройти до Верховної Ради і висловити свою підтримку або обурення подіями, які відбуваються в парламенті, то люди будуть проходити самі. Це їх законне право і у нас немає військового стану в місті і немає територій, на які не допускають», - сказав Соболєв кореспонденту НБН, зазначивши, що всі мають право проходити мирною ходою.

Разом з тим нардеп зазначив, що станом на 10:15 у Верховній Раді без будь-яких пояснень, незважаючи на обіцянки спікера Володимира Рибака, відмовилися зареєструвати постанову про повернення до Конституції в редакції 2004 року. Щойно воно буде зареєстровано, трибуну розблокують.

Міліція перекрила вулиці, які ведуть до парламенту, йдуть зіткнення з мітингувальниками. Бійці спецпідрозділів застосували газові і світлошумові гранати, є поранені.