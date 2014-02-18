Опозиція блокує президію і трибуну ВР (прямий ефір)

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

За його словами: “ми так бачимо, що влада не розуміє і неадекватно оцінює ситуацію, яка склалася в українському суспільстві”.

Він підкреслив, що апарат парламенту відмовився зареєструвати проект постанови про відновлення Конституції 2004 року.

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“Зараз йдемо до голови парламенту з'ясовувати, чому не зареєстрована постанова, авторами якої є троє голів опозиційних фракцій і саме це є причиною, чому ми зараз заблокували парламент”, - підкреслив Тягнибок.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зазначив, що голові ВР України передано проект постанови за підписом лідерів опозиційних фракцій “Про відновлення редакції Конституції 2004 року”.

Він зазначив, що “наші опоненти брехали українському народу про те, що нібито немає узгодженої позиції трьох опозиційних сил - вона є і ось вона викладена в проекті постанови”.

“І ми вимагаємо від Рибака не порушувати закон і Конституцію і негайно зареєструвати цю постанову, включити її до порядку денного і пропустити через комітети для голосування в парламентській залі”, - наголосив Яценюк.

Він додав, що ряд опозиційних депутатів тільки що повернулися “із сектору реєстрації законопроектів, а там взагалі просто зачинили двері за вказівкою Рибака і відмовляються не те що реєструвати постанову, а навіть спілкуватися з народними депутатами України”.