На Липській - кількасот “тітушок” з металевими палицями
14:36, 18 лютого 2014Політика
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У Києві, на вулиці Липській, яка зараз опинилася в оточенні правоохоронців, зосереджено декілька сотень “тітушок”.
Мітингувальники кидають каміння у правоохоронців
У них в руках металеві палиці, а на головах - каски.
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Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Інститутській мітингувальники масово розбирають тротуарну плитку, і конвеєром з рук в руки передають її на передову, де нею закидають міліціонерів.
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