На Липській - кількасот “тітушок” з металевими палицями

У них в руках металеві палиці, а на головах - каски.

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Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Інститутській мітингувальники масово розбирають тротуарну плитку, і конвеєром з рук в руки передають її на передову, де нею закидають міліціонерів.