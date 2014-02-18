Кожара очікує від іноземних держав рішучого засудження проявів радикалізму в Києві

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара закликає іноземні держави та міжнародні організації «до об’єктивних та неупереджених оцінок розвитку ситуації в Україні», та очікує «на рішуче засудження з їх боку протиправних дій радикальних сил».

Про це йдеться в заяві Кожари, переданій УНІАН.

Як зазначається в заяві, «сьогодні радикальні сили в Києві та інших містах України, які видають себе за учасників мирних протестів, ініціювали новий нічим не виправданий спалах насильства та беззаконня. Так звані мітингувальники здійснюють збройні напади на будівлі органів державної влади, організовують підпали будинків, завдають тяжких тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів, застосовують вогнепальну зброю та закликають до цього інших громадян».

За словами Кожари, «ці протизаконні дії, які ставлять під загрозу життя та безпеку громадян України та конституційний лад в державі, вимагають від органів влади належної оцінки та адекватного реагування в межах чинного законодавства з метою відновлення правопорядку».

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«Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації до об’єктивних та неупереджених оцінок розвитку ситуації в Україні, очікуємо на рішуче засудження з їх боку протиправних дій радикальних сил», - йдеться в заяві Кожари.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальнакми та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. Повідомляється про десятки поранених з обох боків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями.

Водночас, народний депутат ВО «Батьківщина» Володимир Ар’єв стверджує, що силовики першими почали застосовувати силу проти мітингувальників біля Верховної Ради. «Спецназ першим почав кидати гранати і стріляти. Депутатці Олені Кондратюк цілили по ногам, коли вона хотіла пройти крізь кордон», - написав він.