Ештон висловила стурбованість подіями в Києві

17:43, 18 лютого 2014
Політика
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Кетрін Ештон засуджує насильство в Києві, включно проти громадських та партійних будівель. Про це йдеться в її заяві.

Кетрін Ештон висловила стурбованість подіями в Києві / Фото : REUTERS

 Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон висловила стурбованість розвитком ситуації в Україні та засудила насильство - в тому числі проти громадських та партійних будівель у Києві.

Як повідомляє власний кореспондент НІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Ештон, поширеній Європейською Службою зовнішньої дії.

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"Я глибоко стурбована цим надзвичайним новим насильством у Києві і повідомленнями про жертви. Я засуджую насильство - включно проти громадських та партійних приміщень", - йдеться у заяві Верховного представника ЄС.

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Вона також закликала до поновлення політичного процесу в Україні в стінах Верховної Ради.

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