На Великій Житомирській титушки розстріляли двох людей - очевидці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Євромайдан з посиланням на Сергія Моргунова.

"На Великій Житомирській титушки розстріляли двох хлопців. Один загинув. Про другого не знаю. Вперше в житті почув свист куль. Загиблий стояв попереду мене, я встиг сховатися за машину", - повідомив Моргунов.

"UPD: закидали гранатами, як у ментів. Ми почали відступати. Хлопці просто стояли і видивлялися скільки цих упирів. Вони відкрили по нас вогонь. Не знаю з чого. Основні сили на той момент ще не встигли підійти", - додав він.