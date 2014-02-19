На Великій Житомирській титушки розстріляли двох людей - очевидці

00:48, 19 лютого 2014
Політика
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На Великій Житомирській титушки розстріляли двох чоловік, один з яких загинув на місці. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Євромайдан з посиланням на Сергія Моргунова.

"На Великій Житомирській титушки розстріляли двох хлопців. Один загинув. Про другого не знаю. Вперше в житті почув свист куль. Загиблий стояв попереду мене, я встиг сховатися за машину", - повідомив Моргунов.

"UPD: закидали гранатами, як у ментів. Ми почали відступати. Хлопці просто стояли і видивлялися скільки цих упирів. Вони відкрили по нас вогонь. Не знаю з чого. Основні сили на той момент ще не встигли підійти", - додав він.

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