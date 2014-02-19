В Івано-Франківську більше 20 тис. людей вийшли на віче солідарності з Майданом

В Івано-Франківську понад 20 тисяч людей зібралося на віче ”Київ, тримайся! - Франківськ з тобою!”, яке розпочалося сьогодні о 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, віче організував Штаб студентського спротиву.

Більшість учасників акції є студентами і викладачами вузів Івано-Франківська. До площі перед адмінбудівлею студенти від своїх вузів пройшли вулицями міста, щоб продемонструвати підтримку Євромайдану в Києві.

Координатори студентського спротиву закликали студентів записуватися в загони самооборони, медичних волонтерів і вирушати до Києва на підтримку мітингувальників.

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Студенти скандують ”Київ тримайся! - Франківськ з тобою!” та ”Франківськ - до бою”.

Бажаючим виїхати на Київ проведуть відповідний інструктаж як поводитися в умовах бойових дій.

Підприємці також приєдналися до страйку. На віче промовці наголосили на необхідності їхати до Києва, де нині вирішується доля України.