Голова Чернівецької ОДА написав заяву про відставку
У Чернівцях на площі перед обласною державною адміністрацією, де проходить кількатисячна акція протесту, голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв, під тиском мітингуючих, написав заяву про відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, перед тим голова ОДА взяв розписку з активістів про те, що вони гарантують Папієву особисту безпеку, а також недопущення насильства в області та не будуть перешкоджати роботі установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність області.
Читайте такожУ Луцьку мітингувальники побили голову Волинської ОДА
Обидва документи зараз понесли в ОДА на реєстрацію.
”Для мене головне не крісло голови адміністрації, а головне спокій та безпека людей”, - заявив Папієв після написання заяви.
Читайте такожУ Чернівцях мітингувальники безперешкодно увійшли до ОДА
Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях кілька тисяч мітингувальників понад годину блокували приміщення ОДА. Вони поставили ультиматум губернатору Михайлу Папієву: протягом 30 хвилин написати заяву про відставку і вийти з Партії регіонів.
Після того, як губернатор не вийшов до людей, близько 500 мітингувальників прорвалися до кабінету голови Чернівецької ОДА і виштовхали його на вулицю. Папієва примушували покаятися перед українським народом і негайно подати у відставку, однак він на це не погоджувався. У голову ОДА кидали яйця, він закривав голову і обличчя руками.
Питання про недовіру Папієву планувалося розглянути сьогодні о 18.00 на позачерговій сесії облради. Однак, протестуючі наполягали на негайній відставці.