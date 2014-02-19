Голова Чернівецької ОДА написав заяву про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим голова ОДА взяв розписку з активістів про те, що вони гарантують Папієву особисту безпеку, а також недопущення насильства в області та не будуть перешкоджати роботі установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність області.

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Обидва документи зараз понесли в ОДА на реєстрацію.

”Для мене головне не крісло голови адміністрації, а головне спокій та безпека людей”, - заявив Папієв після написання заяви.

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Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях кілька тисяч мітингувальників понад годину блокували приміщення ОДА. Вони поставили ультиматум губернатору Михайлу Папієву: протягом 30 хвилин написати заяву про відставку і вийти з Партії регіонів.

Після того, як губернатор не вийшов до людей, близько 500 мітингувальників прорвалися до кабінету голови Чернівецької ОДА і виштовхали його на вулицю. Папієва примушували покаятися перед українським народом і негайно подати у відставку, однак він на це не погоджувався. У голову ОДА кидали яйця, він закривав голову і обличчя руками.

Питання про недовіру Папієву планувалося розглянути сьогодні о 18.00 на позачерговій сесії облради. Однак, протестуючі наполягали на негайній відставці.