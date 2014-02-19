ДАІ не пропускає автомобілі на Михайлівську площу
16:12, 19 лютого 2014Політика
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На вулиці Володимирській навпроти готелю «Хаят» активісти допомагають проїхати легковим автомобілям на Михайлівську площу.
На фото - священик гріється на Михайлівській площі
У Києві на вулиці Володимирській навпроти готелю “Хаят” активісти «Дорожнього контролю» та Майдану допомагають проїхати легковим автомобілям в бік Михайлівської площі.
При цьому двоє інспекторів ДАІ намагаються не пропустити легкові автівки до Михайлівської, передає кореспондент УНІАН.
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Інспектори не можуть пояснити свої дії чи надати якісь документи щодо обмеження руху в центрі міста.
На місце інциденту на вулиці Володимирській приїхали 8 бійців “Беркуту” з автоматами. Мітингувальники вступили з ними в розмову.
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