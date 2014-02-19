ДАІ не пропускає автомобілі на Михайлівську площу

У Києві на вулиці Володимирській навпроти готелю “Хаят” активісти «Дорожнього контролю» та Майдану допомагають проїхати легковим автомобілям в бік Михайлівської площі.

При цьому двоє інспекторів ДАІ намагаються не пропустити легкові автівки до Михайлівської, передає кореспондент УНІАН.

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Інспектори не можуть пояснити свої дії чи надати якісь документи щодо обмеження руху в центрі міста.

На місце інциденту на вулиці Володимирській приїхали 8 бійців “Беркуту” з автоматами. Мітингувальники вступили з ними в розмову.