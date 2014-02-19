На розі Шовковичної та Лютеранської частково перекрили дорогу
16:27, 19 лютого 2014Політика
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На розі Шовковичної та Лютеранської невідомі поклали бетонні плити, які блокують рух тротуарами та частково - на дорозі
Блокування дороги на розі Шовковичної та Лютеранської / ФБ Ілля Власюк
Про це повідомляє користувач Illia Vlasiuk на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, місця на дорозі лишилося для проїзду двох легковиків або однієї вантажівки.
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