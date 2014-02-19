ЄС може погодити адресні санкції проти проти винуватців насильства в Україні - Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу з приводу останніх подія в Україні.

Він заявив, що ЄС готовий відреагувати на будь-яке погіршення ситуації в Україні, а керівництво України має відповідальність за захист прав і свобод в державі.

“Ми чітко дали зрозуміти, що наша позиція політичної асоціації та економічної інтеграції залишається на столі, і що вона не є кінцевим пунктом нашої співпраці. Але ми також дали чітко зрозуміти, що ЄС відреагує на будь-яке погіршення ситуації. Відтак ми очікуємо, що адресні заходи проти тих, хто відповідальний за насильство та надмірне застосування сили, можуть бути погоджені членами ЄС як терміновий захід, як це запропонували верховний представник ЄС, віце-президент Єврокомісії (Кетрін Ештон)”, - йдеться в заяві Баррозу.