Завтра Янукович зустрінеться з главами МЗС Польщі, Франції та Німеччини

Міністри закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини завтра вранці у Києві проведуть зустріч з Президентом Віктором Януковичем.

Про це повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря польського МЗС Марчіна Войчеховського.

”Візит відбудеться в рамках Веймарського трикутника, у Києві до міністра (закордонних справ Польщі Радослава) Сікорського приєднаються глави МЗС Німеччини та Франції. Плануютьcя зустрічі на найвищому рівні з представниками української влади та опозиції”, - сказав прес-секретар.

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Войчеховський зазначив, що на сьогодні підтверджені зустрічі міністрів з Януковичем та міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.

Після завтрашніх зустрічей міністри одразу відбудуть до Брюсселя, де відбудеться позачергове засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, присвячене Україні.