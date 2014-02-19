Нардеп Палиця закликав міліцію не виконувати злочинні накази влади

Народний депутат України Ігор Палиця висловив свою позицію щодо ситуації, яка розгортається в країні. Він закликав правоохоронців не виконувати злочинних наказів, а народних депутатів України не підтримувати провладного кандидата на посаду прем’єр-міністра, повідомляють Волинські новини.

«У складний для нас час випробувань на єдність і монолітність у захисті демократії я закликаю усіх до рішучих та відповідальних дій», - йдеться у зверненні.

«Закликаю працівників міліції не виконувати злочинних наказів керівництва. Пам’ятайте, що ви давали присягу на вірність народу України, а не окремим чиновникам», - наголосив Палиця.

«Закликаю до перезавантаження влади, яке можливе лише за умови одночасних дострокових виборів Президента і парламенту. Закликаю не підтримувати провладного кандидата на посаду прем’єр-міністра. Сформувати новий уряд має опозиція і представник від неї має очолити технічний уряд», - вважає нардеп.

Палиця також закликав усіх депутатів-мажоритарників Волині голосуванням підтримувати опозицію, а не владу.

Текст звернення зачитала депутат Луцької міської ради, голова депутатської групи «Новий Луцьк», заступник голови правління благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк» Ірина Констанкевич під час позачергової 54 сесії міськради сьогодні, 19 лютого.